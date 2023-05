Publisher Fireshine Games gab heute bekannt, dass das Welpen-Abenteuer "Little Friends: Puppy Island" am 27. Juni für Nintendo Switch und PC erscheint.

In "Little Friends: Puppy Island" schliesst ihr Freundschaft mit liebenswerten Welpen. Ihr kümmert euch um eure "Little Friends" und erlebet gemeinsam Abenteuer auf einer paradiesischen Insel. Es gibt zahlreiche verschiedene Orte zu entdecken, Schätze auszugraben und eine Ferienanlage zu bauen und zu erweitern. Daneben trainiert ihr eure Welpen und stattet sie mit über 350 Outfits und Accessoires aus.