Friends vs Friends für Konsolen terminiert

Publisher Raw Fury und Entwicklerstudio Brainwash Gang verkünden den Release für PlayStation 5 und Xbox Series. Nachdem der actionreiche PvP-Online-Shooter und Deckbuilder seit 2023 auf dem PC spielbar ist, steht nun auch Crossplay zwischen den drei Plattformen zur Verfügung. Der Start für Konsolen ist bereits für Montag, dem 01. September 2025, terminiert.
Über Friends vs Friends
"Spiele 1vs1, 2vs2, 3vs3 oder sogar Free For All in einem schnellen und chaotischen Online-Kampf! Steige Stufen auf, erhalte neue Karten, verbessere die Karten in deinem Besitz und lerne vielseitige Charaktere mit einzigartigen passiven Fähigkeiten kennen. Das Beste? Bei diesem Preis kannst du völlig frei von Schuldgefühlen all deine Freunde einladen, um euch auf die Köpfe zu hauen!
Features
- Freunde gegen Freunde: Tritt gegen Spieler aus aller Welt in vier unterschiedlichen Modi an oder spiele in privaten Matches mit deinen Freunden. Brauchst du Unterstützung? Lade deine Freunde zum Zuschauen ein!
- Ein Spiel mit Charakter: Wähle aus einer stylishen Auswahl an Charakteren mit einzigartigen Fähigkeiten aus, die die Synergieeffekte deines Decks aufwerten.
- Geringer Preis + Hohe Qualität = Wie geht das?!: Damit die Crew zusammenbleibt, haben wir darauf geachtet, die Kosten gleichmässig zu verteilen, sodass der Einstieg nicht schwerfällt.
- Fortschritt, der beeindruckt: Steige Stufen auf und hol dir neue Karten und Waffen in ausgeglichenen Kämpfen und Zeitherausforderungen.
- Bau dir dein Deck: Sammle Waffen-, Fallen- und Fluchkarten und verbessere sie, damit sie stärker werden.
- Updates und saisonale Inhalte: Nach dem Erscheinen des Spiels wird es neue einzigartige Charaktere, Spielkarten, Geländekarten und Erweiterungen deiner Basis geben.
- Kleider machen Leute: Schalte coole kosmetische Gegenstände wie Skins und Kartenvarianten zum Angeben frei!
- Übung macht den Meister: Tritt gegen Bots an, um neue Kartenkombinationen auszuprobieren und dein Können zu steigern, wenn es später drauf ankommt.