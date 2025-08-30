Friends vs Friends für Konsolen terminiert

Publisher Raw Fury und Entwicklerstudio Brainwash Gang verkünden den Release für PlayStation 5 und Xbox Series. Nachdem der actionreiche PvP-Online-Shooter und Deckbuilder seit 2023 auf dem PC spielbar ist, steht nun auch Crossplay zwischen den drei Plattformen zur Verfügung. Der Start für Konsolen ist bereits für Montag, dem 01. September 2025, terminiert.

Über Friends vs Friends

"Spiele 1vs1, 2vs2, 3vs3 oder sogar Free For All in einem schnellen und chaotischen Online-Kampf! Steige Stufen auf, erhalte neue Karten, verbessere die Karten in deinem Besitz und lerne vielseitige Charaktere mit einzigartigen passiven Fähigkeiten kennen. Das Beste? Bei diesem Preis kannst du völlig frei von Schuldgefühlen all deine Freunde einladen, um euch auf die Köpfe zu hauen!

Features