Friends vs. Friends hat ein PC-Releasedatum

"Friends vs Friends", der rasante Deck-Building-FPS von Entwickler Brainwash Gang und Publisher Raw Fury, erscheint am 30. Mai 2023 auf PC mit einem zusätzlichen Launch-Rabatt von 40 Prozent! Ihr wählt einen stylischen Charakter, erstellt euer individuelles Deck mit verrückten Waffen und Fähigkeiten und stürzt euch in ein rasantes Multiplayer-Chaos mit bestehenden Freunden und solchen, die ihr noch nicht getroffen habt!

"Friends vs. Friends" kombiniert Kampf und Deck-Building mit dem frenetischen Spass eines Online-PvP-Shooters. Die Kräfte, Waffen und Schwächungszauber werden aus dem Kartendeck der Spieler ausgewählt - sie können zum Titanen werden, befreundete Geschütztürme beschwören, mit Vampirkugeln Gesundheit stehlen oder dem Gegner einfach nur einen grossen Kopf verpassen! Sie verdienen neue Karten, leveln sie auf und schalten neue Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten in chaotischen 1v1- oder 2v2-Spielmodi frei.