Fright Train für PC vorgestellt

Publisher Caput Mortum und Entwickler WildArts kündigen "Fright Train" für den PC an. Erste Informationen zu dem Projekt gibt es auch.

In "Fright Train" kämpfen wir uns in einem spannenden Survival-Horror-Titel aus der Third-Person-Perspektive als paranormaler Spezialagent Doug Barker durch einen von Monstern überrannten Zug und überleben gleichzeitig die Kälte der Antarktis. Nicht nur Genrefans sollten hier auf ihre Kosten kommen.

Einen ersten Trailer zu "Fright Train" gibt es schon jetzt zu sehen. Dieser zeigt fast eine Minute lang, was von dem neuen Vertreter des Survival-Horror-Genres zu erwarten ist und erklärt dessen zentrale Wesenszüge in bewegten Bildern.

"Fright Train" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für den PC.