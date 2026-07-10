Fright Train erscheint im September

Publisher Caput Mortum und Entwickler WildArts haben einen Releasetermin für "Fright Train" verkündet. So müssen wir noch bis September auf den Survival-Horror-Titel warten.

Konkret wird "Fright Train" ab 15. September erhältlich sein. Die Plattform stand ja mit dem PC schon länger fest. Umsetzungen für die Konsolenwelt, also etwa für PS5, Xbox Series X oder Switch 2, sind offenbar erstmal nicht angedacht - aber vielleicht ändert sich das ja noch.

Einen atmosphärischen Release Date Trailer zu "Fright Train" gibt es dagegen schon jetzt zu sehen. Dieser gefällt mit düsteren Sequenzen aus dem Speil und gewährt sogar einen Blick in die Menüs.

"Fright Train" war im November 2025 angekündigt worden.