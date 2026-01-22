Laut ComCom entsprach die geschätzte Anzahl von rund 1.4 Millionen genutzten Glasfaseranschlüssen Ende 2024 etwa 32% aller Breitbandanschlüsse der Schweiz. Tendenz steigend.

Neben AON gewinnt insbesondere XGS-PON als Übertragungstechnologie hierzulande an Bedeutung: Damit bringen Provider zunehmend Ultrabreitbandverbindungen mit bis zu 10 Gbit/s in Schweizer Haushalte – sowohl in urbanen als auch in ländlichen Gebieten. Mit der neuen FRITZ!Box 5690 XGS-PON knüpft FRITZ! an diese Entwicklung an und bietet eine leistungsfähige, zukunftssichere Lösung für die nächste Ausbaustufe der Schweizer Glasfaserinfrastruktur.

Highspeed-Internet im ganzen Zuhause

Die FRITZ!Box 5690 XGS-PON ist auf eine einfache Nutzung ausgelegt. Sie kann – je nach Provider – direkt am XGS-PON-Anschluss betrieben oder über den 10-Gigabit-WAN-Port kaskadiert werden. Die Einrichtung erfolgt in wenigen Schritten per Browser oder über die kostenfreie MyFRITZ!App.

Mit Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) setzt die FRITZ!Box auf den modernsten WLAN-Standard und erreicht drahtlose Geschwindigkeiten von bis zu 7.1 Gbit/s. Der neue Standard reduziert Latenzen und sorgt für stabilere Verbindungen auch bei vielen gleichzeitig genutzten Geräten. Damit ergänzt Wi-Fi 7 XGS-PON optimal: Die Glasfaser liefert den Highspeed ins Haus, Wi-Fi 7 verteilt ihn leistungsstark und zuverlässig im gesamten Zuhause. Bewährte Standards wie Wi-Fi 5 und Wi-Fi 6 werden ebenfalls unterstützt. Vier Gigabit-LAN-Anschlüsse runden die Ausstattung ab.

Mehr als nur ein Router

Über den Internetzugang hinaus integriert die FRITZ!Box 5690 XGS-PON eine vollwertige Telefonanlage. Die DECT-Basis ermöglicht den Betrieb von Schnurlostelefonen und Smart-Home-Geräten. Anwender profitieren von Funktionen wie Anrufbeantworter, Sperrlisten und Online-Telefonbüchern. In Kombination mit dem FRITZ!Smart Gateway als Matter-Schnittstelle für Zigbee lässt sich die FRITZ!Box zudem als Smart-Home-Zentrale nutzen, um Beleuchtung, Heizung und weitere kompatible Geräte intelligent zu steuern und zu automatisieren.

Wie alle FRITZ!-Produkte setzt auch die FRITZ!Box 5690 XGS-PON auf hohe Sicherheitsstandards. Automatische, kostenfreie Updates halten das System aktuell, während integrierte Firewall-, Filter- und Kinderschutzfunktionen einen zusätzlichen Schutz bieten. Damit positioniert sich die FRITZ!Box als verlässliche Infrastrukturkomponente für Haushalte, die Wert auf Kontrolle über ihr Heimnetz, Datenschutz und langfristige Investitionssicherheit legen.

Technische Highlights