FRITZ!Mesh Set 1700 ab sofort im Schweizer Handel

Das neue FRITZ!Mesh Set 1700 besteht aus zwei beziehungsweise drei FRITZ!Repeatern 1700 und sorgt für ein flächendeckend starkes WLAN in Wohnungen sowie Häusern unterschiedlicher Grössen. Einmal eingesteckt und per App eingerichtet, profitieren Anwender von allen Vorteilen der FRITZ!-Welt: sichere WLAN-Verschlüsselung, Gäste-Hotspot, intuitive Steuerung über die MyFRITZ!App und kostenlose Updates. Mit Wi-Fi 7 und Dualband-Funktionen erreicht das Set Datenraten von bis zu 3.600 Mbit/s. Das FRITZ!Mesh Set 1700 ist ab sofort für CHF 209 ("2-Pack") oder CHF 269 ("3-Pack") (UVP) im Schweizer Handel und im FRITZ!-Shop erhältlich.

Gerade im Alltag zeigt sich, wie wichtig ein stabiles und schnelles WLAN ist – egal ob im Homeoffice, beim Streaming am Abend oder beim Online-Gaming. Verbindungsabbrüche und Funklöcher sorgen schnell für Frust in den eigenen vier Wänden. In der Schweiz kommt hinzu, dass viele Haushalte auf den vom Provider vorgegebenen Router angewiesen sind. Da die Sendeleistung von Routern aus regulatorischen Gründen begrenzt ist und bauliche Gegebenheiten wie dicke Wände oder Wasserleitungen das Funksignal zusätzlich dämpfen, ist es umso wichtiger, das bestehende Heimnetz optimal zu ergänzen. WLAN-Repeater mit Mesh-Technologie helfen dabei, das kabellose Netz zuverlässig in alle Räume zu bringen – quasi als WLAN aus der Steckdose. Die einzelnen Repeater des FRITZ!Mesh Set lassen sich flexibel dort platzieren, wo die Verbindung gebraucht wird – und sorgen so für digitalen Hausfrieden.

Maximale Kompatibilität, minimaler Aufwand

Das FRITZ!Mesh Set 1700 ermöglicht die einfache Einrichtung eines Mesh-Heimnetzes an jedem herkömmlichen Internetrouter oder direkt am Glasfasermodem (ONT). Der zuerst per MyFRITZ!App eingerichtete Repeater übernimmt die zentrale Steuerungsfunktion im Mesh-System. Darüber lassen sich WLAN-Namen ändern, Zeitpläne festlegen oder Gastnetze einrichten. Die MyFRITZ!App zeigt zudem alle verbundenen Geräte übersichtlich an. Auch als Erweiterung eines bestehenden FRITZ!Box-Meshes ist das Set im Handumdrehen integriert.

Beste Abdeckung in jedem Raum

Dank der Varianten als "2-Pack" und "3-Pack" passt sich das FRITZ!Mesh Set 1700 flexibel an unterschiedliche Wohnungs- und Hausgrössen an. Das Zweier-Set eignet sich ideal für mittlere Haushalte, während das Dreier-Set auch grössere Wohnungen oder Häuser mit hohem Datendurchsatz zuverlässig versorgt.

FRITZ! cares

Sicherheit, Leistung und Langlebigkeit stehen bei FRITZ! im Mittelpunkt. Alle Geräte im Set werden mit fünf Jahren Herstellergarantie ausgeliefert und erhalten darüber hinaus regelmässig kostenlose Sicherheits- sowie Funktionsupdates.

Technische Highlights