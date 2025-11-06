FRITZ!Repeater 1700 geht an den Start

Die Wi-Fi-7-Variante des bewährten FRITZ!Repeaters 1200AX kommt als Dualband-Gerät und funkt mit bis zu 3'600 MBit/s auf 2.4 und 5 GHz – ein Leistungsplus von 600 MBit/s. Über den Gigabit-LAN-Port und die leistungsfähige FRITZ!-Meshtechnologie steht mit dem neuen Wi-Fi-7-Repeater bestes Internet in jedem Raum zur Verfügung. Und dank Multigigabit-WLAN laufen noch mehr Geräte gleichzeitig zuverlässig im WLAN. Der FRITZ!Repeater 1700 ist ab sofort für CHF 109 (UVP) im Schweizer Handel erhältlich.

Wi-Fi-7-Power für die Steckdose

Dank des Layouts mit 2 Antennen auf 2.4 und 5 GHz sowie Wi-Fi 7 schafft der FRITZ!Repeater 1700 den schnelleren Datenaustausch mit gleichzeitig mehr verbundenen Geräten. Die sogenannte Multi-Link-Operation ermöglicht den gleichzeitigen Datentransfer auf dem 2.4-GHz- und 5-GHz-Band und sorgt so für ein noch dynamisches Surferlebnis. Der verbaute Gigabit-LAN-Port ermöglicht die Einbindung in ein leistungsstarkes Heimnetz auch per Kabel.

Maximale Skalierbarkeit als FRITZ!Mesh Set

Wer mehrere Räume oder Etagen mit dem besten FRITZ!-WLAN versorgen will, hat demnächst die Möglichkeit, sich den neuen Wi-Fi-7-Repeater direkt als Mesh Set mit zwei oder drei Einheiten ins eigene Zuhause zu holen. Diese Option ist sowohl für Besitzer einer FRITZ!Box als auch für Nutzer eines beliebigen Routers oder Modems bestens geeignet. In diesem Fall übernimmt der zuerst mit dem Strom verbundene Repeater die zentrale Steuerung des WLANs (Mesh Master) und belohnt seine Anwender mit allen Vorteilen des FRITZ-Ökosystems.

FRITZ! cares

Die Sicherheit und Langlebigkeit aller Produkte steht bei FRITZ! im Fokus. Deshalb erhalten alle FRITZ!Box-Modelle und FRITZ!Repeater 5 Jahre Herstellergarantie und auch darüber hinaus kostenlose Sicherheits- und Funktionsupdates. Die FRITZ!Mesh Repeater sowie die FRITZ!Box werden in Berlin entwickelt und in Europa gefertigt.

Produktinformationen

Dualband-WLAN-Repeater für höhere WLAN-Reichweiten

WLAN Mesh, 2 x 2 auf 5 GHz und 2.4 GHz, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2'880 MBit/s; 2.4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)

1-GBit/s-LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte

WPA3-Verschlüsselung

Übernimmt Namen und Passwort des bestehenden WLANs (an jedem WLAN-Router via WPS)

An jedem WLAN-Router einsetzbar

FRITZ!App WLAN unterstützt bei der Positionierung im Haus

Repeater ist ab sofort zum Preis von CHF 109 (UVP) im Schweizer Handel erhältlich