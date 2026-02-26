FRITZ! auf dem MWC 2026

Auf dem MWC26 in Barcelona vom 2. bis 5. März zeigt FRITZ!, der europäische Hersteller von Breitband-, 5G- und WLAN-Mesh-Lösungen, seine Innovationen für ein leistungsstarkes, zuverlässiges und nachhaltig vernetztes Zuhause. Im Fokus stehen der weitere Ausbau des Wi-Fi-7-Portfolios, wegweisende neue FRITZ!Box-Modelle für 5G und 4G für Fixed Wireless Access (FWA) sowie ein Ausblick auf Wi-Fi 8. Der Quadband-Mesh-Repeater FRITZ!Repeater 6700 Pro und die FRITZ!Box 6835 5G mit Wi-Fi 7 werden ebenfalls erstmalig auf der Messe vorgestellt. Die Besucher können ausserdem Lösungen für Multigigabit-Glasfaser für XGS-PON, GPON und AON wie die FRITZ!Box 5630 XGS und FRITZ!Box 5630 entdecken und erfahren, wie FRITZ! sich für digitale Souveränität und Nachhaltigkeit engagiert.

Netzanbieter und Fachbesucher erleben vor Ort in Halle 7, Stand E35 ausserdem in Live-Demos, dass WLAN-Management per User Services Platform (USP) die Kundenbindung stärken kann und wie sich mit FRITZ! Failsafe ein effizienter Ausfallschutz realisieren lässt.

Messeneuheit FRITZ!Box 6835 5G – FWA mit Wi-Fi 7 für stationäre und mobile Flexibilität

FRITZ! stellt mit der neuen FRITZ!Box 6835 5G ein neues Produkt für den Fixed Wireless Access vor. Die innovative FRITZ!Box 6835 5G kombiniert modernste 5G-Technologie mit Wi-Fi 7 und bietet für den stationären oder mobilen Einsatz maximale Flexibilität für den Internetzugang per Mobilfunk mit bis zu 2 GBit/s. Sie unterstützt ESIM und SIM und wird per USB-C-Anschluss mit Strom versorgt und lässt sich so auch per Powerbank betreiben. Die neue FRITZ!Box ist ideal für den Einsatz in Regionen mit Breitbandlücken und ermöglicht schnelles Internet überall dort, wo Mobilfunk verfügbar ist. Wi-Fi 7 in einer Dualband-2x2-Antennenausführung bietet Datenraten von bis zu 3.5 GBit/s per WLAN. Auch kabelgebunden können Geräte über einen 2.5-GBit/s- und einen 1-GBit/s-LAN-Port schnell vernetzt werden. Alternativ lässt sich die FRITZ!Box 6835 5G auch per FRITZ!-Failsafe-Lösung bequem als Ausfallschutz an einer weiteren FRITZ!Box einsetzen, wenn im Breitband bei Glasfaser, DSL oder Kabel die Verbindung ausfällt. FRITZ! zeigt auch die kleine und kompakte FRITZ!Box 6825 4G. Dieser robuste Mobilfunkrouter bietet stabiles Internet über 4G mit Wi-Fi 6. Auch sie ist dank der Stromversorgung über USB-C und der Kompatibilität mit allen internationalen Mobilfunknetzen die perfekte Begleitung für zuhause und unterwegs. Sie bietet ebenfalls den Ausfallschutz durch FRITZ! Failsafe.

FRITZ!Box 6835 5G

Wenn Glasfaser, dann FRITZ! – bis zu 10 Gigabit/s mit Wi-Fi 7 für alle europäischen Standards

FRITZ! ist die erste Wahl für europäische Netzbetreiber und Anwender, wenn es um schnelle Glasfaserverbindungen geht. FRITZ! kennt die Anforderungen der Glasfasernetze mit allen Ausbaustufen der Standards XGS-PON bis zu 10 GBit/s sowie GPON und AON. Auf dem MWC26 präsentiert FRITZ! das umfassende Glasfaserportfolio, bestehend aus FRITZ!Box 5690 Pro, FRITZ!Box 5690 XGS, 5690 sowie den neuen Produkten FRITZ!Box 5630 XGS und FRITZ!Box 5630. Diese beiden kompakten Modelle bieten: Glasfasergeschwindigkeiten von bis zu 10 GBit/s für maximale Bandbreite mit der FRITZ!Box 5630 XGS und bis zu 2,5 GBit/s bei GPON und 1 GBit/s bei AON direkt an der Glasfaser mit der FRITZ!Box 5630. Beide Modelle verfügen zudem über starkes Wi-Fi 7 mit bis zu 3,5 GBit/s für schnelles und stabiles WLAN sowie Multigigabit-Anschlüsse: Ein 10 GBit/s WAN/LAN-Port (5630 XGS) bzw. ein 2,5-GBit/s WAN/LAN-Port (5630) sowie jeweils drei Gigabit-LAN-Anschlüsse sorgen für eine optimale Verteilung der Daten an kabelgebundene Netzwerkgeräte. Hoher Komfort ist durch die einfache Bedienbarkeit mit FRITZ!Apps und umfangreiche Funktionen wie VPN, Smart Home Integration und Telefonie gegeben.

FRITZ!Box 5630 und FRITZ!Box 5630 XGS﻿

Quadband Wi-Fi 7 und Triband Wi-Fi 7: FRITZ!Repeater 6700 Pro und FRITZ!WLAN Stick 6700

FRITZ! setzt seine Vorreiterrolle im Bereich WLAN-Mesh und Wi-Fi 7 fort und erweitert das bereits umfangreiche Portfolio, bestehend aus leistungsstarken FRITZ!Repeatern und WLAN-Mesh-Sets. Kern der erstmals auf dem MWC vorgestellten Innovation ist der neue FRITZ!Repeater 6700 Pro, der Datenraten von bis zu 18 GBit/s erreicht. Dieser Quadband-Repeater setzt auf die volle Bandbreite von Wi-Fi 7 auf den vier Frequenzbändern 6 GHz, 2 x 5 GHz und 2.4 GHz. Diese starke WLAN-Ausstattung sowie ein 10 GBit/s und ein 2.5 GBit/s schneller LAN-Anschluss machen den neuen FRITZ!Repeater zu einem „High Performer“ für viele mobile Geräte und Anwendungen. FRITZ! zeigt auch den FRITZ!WLAN Stick 6700 für Triband-Wi-Fi 7 mit bis zu 2.8 GBit/s, der Notebook, PC und Drucker ganz einfach ein WLAN-Upgrade verschafft. Das winzige Kraftpaket unterstützt Wi-Fi 7 auch auf dem 6-GHz-Band und sorgt ohne viel Aufwand für maximale Internetgeschwindigkeiten und beste Stabilität. Dank der einfachen Einrichtung an jedem beliebigen Router und WPS ist er im Handumdrehen an jedem Notebook oder PC mit Windows einsatzbereit.

FRITZ!Repeater 6700 Pro﻿

FRITZ! und die nächste WLAN-Generation Wi-Fi 8

FRITZ! ist bereit für die nächste WLAN-Generation Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn). Der kommende Standard wird voraussichtlich in den nächsten zwei Jahren offiziell freigegeben und verspricht eine deutliche Performance-Steigerung auf allen drei Bändern, 6 GHz, 5 GHz und 2.4 GHz. Der Schwerpunkt liegt auf einer gesteigerten WLAN-Leistung, insbesondere in den schwer erreichbaren Bereichen von Haus und Wohnung, sowie auf einem optimierten Zusammenspiel von Access Points und mobilen Geräten. Wi-Fi 8 kombiniert innovative Technologien, um schnellere Reaktionszeiten, robustere Verbindungen und geringere Latenzen zu ermöglichen sowie den Stromverbrauch zu senken. Wi-Fi 8 ist zu allen Standards abwärtskompatibel und sorgt auch für bessere Verbindungen mit stromsparenden Geräten (IoT-Geräte). Auch der Upload-Verkehr, zum Beispiel für Videokonferenzen, soll von Wi-Fi 8 profitieren. FRITZ! stellt mit dem nächsten grossen FRITZ!OS bereits die Weichen für Wi-Fi 8 und hat mit der Entwicklung der nächsten WLAN-Generation begonnen. Auf dem Stand erläutern die FRITZ!-Experten die Vorteile von Wi-Fi 8 mit FRITZ!.

Verbessertes WLAN-Management und Ausfallschutz – für eine starke Kundenbindung

FRITZ! zeigt auf dem MWC26 Live-Demos für ein verbessertes WLAN-Management auf Basis von USP (User Services Platform). Über den Dienst MyFRITZ!Net bzw. über die TR-369-Schnittstelle einer FRITZ!Box erhalten Netzanbieter aus der Ferne die Möglichkeit, ihren Kunden individuell bei der WLAN-Optimierung zu helfen und können so ihre Kundenbindung erhöhen. Live im Einsatz am Stand ist auch der effiziente Ausfallschutz von FRITZ!: Die FRITZ!-Failsafe-Lösung bietet demnächst zwei verschiedene Wege, um bei Internetausfall eine stabile Verbindung zu gewährleisten. Ab FRITZ!OS 8.20 ist es möglich, zusätzlich zur FRITZ!Box für den regulären Internetanschluss eine zweite FRITZ!Box mit mobilem Internetzugang wie beispielsweise die FRITZ!Box 6860 5G als Backup einzusetzen, sobald die Hauptverbindung abbricht. Neu hinzu kommt mit dem nächsten FRITZ!OS, dass Nutzer jede FRITZ!Box für Mobilfunk wie beispielsweise die FRITZ!Box 6850 5G oder 6835 5G hinter einem Glasfasermodem (ONT) betreiben können, die bei Ausfall automatisch auf Mobilfunk umschaltet.

Nachhaltigkeit und digitale Souveränität – FRITZ! geht voran

Als verantwortungsbewusster europäischer Hersteller engagiert sich FRITZ! für Nachhaltigkeit, digitale Souveränität und Sicherheit. Für seine Leistungen im Bereich Environment, Social and Governance (ESG) wurde FRITZ! von EcoVadis mit dem Silber-Status ausgezeichnet und zählt damit insgesamt zu den besten 15 Prozent aller bewerteten Unternehmen. In der Hardware- und Telekommunikationstechnik-Branche gehört das Unternehmen sogar zu den Top 5 Prozent. FRITZ! entwickelt Hardware und Software am Berliner Standort, produziert in Europa und achtet dabei dabei auf die Erfüllung hoher Umwelt- und Sozialstandards. Dieser Standortvorteil kombiniert mit engen Kontakten zu Fertigern und einem starken Fokus auf eine Inhaus-Softwareentwicklung ermöglicht es FRITZ!, höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten, kompromisslose Qualität zu liefern und regelmässige Updates bereitzustellen. Deshalb sind FRITZ!-Produkte besonders zuverlässig und langlebig und tragen aktiv zu einer nachhaltigen digitalen Zukunft Europas bei.