Fritz!-Neuheit im Schweizer Handel

Der neue kompakte und spritzwasserfeste FRITZ!Repeater 1610 Outdoor sorgt mit Wi-Fi 6, Power over Ethernet (PoE+) und einem robusten IP54-Gehäuse für schnelles und zuverlässiges WLAN im Garten, auf der Terrasse, am Balkon oder auch Innenbereiche.

Ausgestattet mit Wi-Fi 6 und Dualband-Technologie über 2.4 und 5 GHz erreicht der FRITZ!Repeater 1610 Outdoor Datenraten von bis zu 3'000 MBit/s. Im Mesh mit einer FRITZ!Box integriert er sich nahtlos ins Heimnetz und sorgt mit intelligenter Technik für eine stabile, schnelle Verbindung auch bei vielen gleichzeitig aktiven Geräten. Mit dem FRITZ!Repeater 1610 Outdoor erschliesst FRITZ! eine neue Produktklasse für WLAN überall dort, wo Reichweite, Robustheit und Flexibilität gefragt sind. Der FRITZ!Repeater 1610 Outdoor ist ab sofort im Schweizer Handel für CHF 119 (UVP) erhältlich.

Wetterfestes Design trifft reichweitenstarkes WLAN

Der FRITZ!Repeater 1610 Outdoor verfügt über ein robustes, nach IP54 zertifiziertes Gehäuse, das ihn vor Spritzwasser und Staub schützt. Die neue Gehäuseform vereint Kompaktheit mit Flexibilität: Zwei im Lieferumfang enthaltene Adapter – weiss für aussen, rot für innen – ermöglichen eine einfache und stabile Befestigung an unterschiedlichen Einsatzorten. Das beiliegende flache LAN-Kabel lässt sich problemlos durch viele Fenster führen – ideal für die schnelle Installation im Aussenbereich.

Schnelles Wi-Fi 6 mit bis zu 3'000 MBit/s

Dank Dualband-WLAN mit Wi-Fi 6 (2 x 2 MIMO) und 160 MHz Kanalbreite erreicht der FRITZ!Repeater 1610 Outdoor Datenraten von bis zu 3'000 MBit/s. Im WLAN Mesh mit einer FRITZ!Box sorgt er für nahtlose Einbindung ins Heimnetz mit Smart Repeating und intelligenter Verteilung der Bandbreite auf alle verbundenen Geräte. Das sorgt für stabiles WLAN selbst bei vielen gleichzeitig aktiven Anwendungen.

Power over Ethernet für flexible Platzierung

Die Stromversorgung erfolgt über Power over Ethernet (PoE+), sodass der Repeater flexibel dort installiert werden kann, wo keine Steckdose vorhanden ist. Für den Aussenbereich empfiehlt sich die Konfiguration als LAN-Brücke über den zusätzlichen Gigabit-LAN-Port des mitgelieferten PoE-Netzteils. Das Gerät lässt sich alternativ per WLAN-Verbindung an jedem Router, Powerline-Gerät oder einem weiteren Repeater betreiben, idealerweise jedoch nur bei Nutzung in Innenräumen.

Technische Highlights im Überblick:

Dualband-WLAN-Repeater vergrössert die WLAN-Reichweite Outdoor und Indoor

WLAN Mesh, 2 x 2 auf 5 GHz und 2.4 GHz, Wi-Fi 6

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2'400 MBit/s; 2.4 GHz: bis zu 600 MBit/s (Wi-Fi 6)

WPA3-Verschlüsselung

IP54-zertifiziertes, UV-beständiges Gehäuse für Ausseneinsatz

Wettergeschützter Betrieb mit Power over Ethernet (PoE+), auch innen perfekt geeignet für vorhandene PoE-Installationen, PoE-Netzteil im Lieferumfang

Kompakte Bauform mit wechselbaren Gehäuseadaptern für innen und aussen

1-GBit/s-LAN-Port am Netzteil für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte

An jedem Internetrouter via LAN einsetzbar

Inklusive flachem LAN-Kabel zur einfachen Fensterdurchführung

*Ab sofort zum Preis von CHF 119 (UVP) erhältlich