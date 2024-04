Front Mission 2: Remake auch für PlayStation, Xbox & PC

Forever Entertainment kündigt Umsetzungen von "Front Mission 2: Remake" für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC an. Der Release der Portierungen findet sogar noch in diesem Monat statt.

Demnach ist "Front Mission 2: Remake" ab 30. April auch für die eingangs erwähnten Plattformen erhältlich. Am 5. Oktober 2023 wurde der Titel bereits für Switch veröffentlicht.

"Front Mission 2: Remake" übernimmt die erwachsene Story, den strategischen und rundenbasierten Kampf und die Wanzer-Anpassungsoptionen, für die das Original bekannt war, und aktualisiert die Grafik und fügt neue Funktionen und Verbesserungen hinzu. Aktuell ist unbekannt, ob weitere Portierungen der Neuauflage vorgesehen sind.