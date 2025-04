Update 1.0.9 für Front Mission 2: Remake verfügbar

Forever Entertainment hat Update 1.0.9 für "Front Mission 2: Remake" veröffentlicht. Wir erfahren gleichzeitig auch, was sich damit ändert.

Demnach wird "Front Mission 2: Remake" durch Update 1.0.9 in vielen Bereichen verbessert und optimiert. So sind die englischen Texte nun etwa komplett überarbeitet und einige Anpassungen am Balancing wurden ebenfalls vorgenommen. Sämtliche Informationen dazu können wir in den englischen Patchnotes nachlesen.

"Front Mission 2: Remake" übernimmt die erwachsene Story, den strategischen und rundenbasierten Kampf und die Wanzer-Anpassungsoptionen, für die das Original bekannt war, und aktualisiert die Grafik und fügt neue Funktionen und Verbesserungen hinzu. Aktuell ist unbekannt, ob weitere Portierungen der Neuauflage vorgesehen sind.

"Front Mission 2: Remake" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.