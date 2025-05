Front Mission 3: Remake terminiert

"Front Mission 3: Remake" ist bereits eine ganze Weile angekündigt. Jetzt hat Forever Entertainment einen konkreten Releasetermin dafür verkündet.

Demnach ist "Front Mission 3: Remake" ab 26. Juni für Switch erhältlich. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht.

"Front Mission 3: Remake" bringt das Taktik-Rollenspiel von SquareSoft für die PSone in neuem Gewand zurück und verknüpft klassische Rundenstrategie mit einem politisch aufgeladenen Zukunftsszenario. Im Zentrum davon steht Kazuki Takemura, welcher gemeinsam mit seinem Freund Ryogo ungewollt in eine militärische Intrige gerät. Eine frühe Entscheidung spaltet dabei den Verlauf der Handlung in zwei völlig unterschiedliche Erzählstränge - beide geprägt von geopolitischer Spannung, Konzernverschwörungen und Fragen zu militärischen Technologien.