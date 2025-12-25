Front Mission 3: Remake für Xbox, PlayStation und PC

Ursprünglich im Juni für Nintendo Switch erschienen, sollen nun weitere Plattformen für "Mission 3 Remake" folgen. Forever Entertainment gibt bekannt, dass der Titel am 30. Januar 2026 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erscheinen wird. Wer den das rundenbasierte taktische Rollenspiel schon vorab ausprobieren will, hat auf allen verfügbaren Plattformen in Form einer Demo die Gelegenheit dazu.

Über Front Mission 3: Remake

"Schlüpfe in die Rollen von Kazuki und Ryogo, während sich die Spannungen in gefährlichen Militärzonen zuspitzen. Mit dem Schicksal der Region in deinen Händen kommandierst du mächtige Wanzers und führst dein Team durch packende, rundenbasierte Gefechte.

GESCHICHTE

FRONT MISSION 3: Remake ist ein taktisches Rollenspiel, das in einer Zukunft spielt, in der Nationen und Konzerne um die Vorherrschaft in einer von mächtigen Mechs – den sogenannten Wanzers – geprägten Welt ringen.

Das Spiel bietet zwei verzweigte Handlungsstränge, die sich aus einer frühen Entscheidung des Protagonisten Kazuki Takemura entwickeln. Beide Geschichten drehen sich um eine globale Verschwörung, in der geheime Waffen, Konzernmachenschaften und nationalistisches Kalkül eine zentrale Rolle spielen.

Die Handlung beginnt damit, dass Kazuki und sein bester Freund Ryogo nach einer scheinbar routinemässigen Lieferung an eine Militärbasis unvermittelt in einen bewaffneten Konflikt geraten. Je nach Entscheidung des Spielers schliesst sich Kazuki entweder seiner Schwester Alisa an oder arbeitet mit der Ermittlerin Emma Klamsky zusammen, die das geheime Waffenprojekt M.I.D.A.S. untersucht.

Beide Pfade thematisieren Loyalität, Familie und den ethischen Umgang mit Technologie – während Kazuki und sein Team alles daransetzen, die Wahrheit ans Licht zu bringen und eine Katastrophe zu verhindern.

FEATURES