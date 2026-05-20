Frontier Legends startet bald in den Early Access

Entwickler und Publisher Neojac Entertainment hat einen Start-Termin für den Early Access von "Frontier Legends" verkündet. Demnach ist es sogar noch in diesem Monat soweit.

Konkret beginnt der Early Access von "Frontier Legends" schon am 29. Mai. Besagte Phase soll mehrere Monate andauern und zumindest ansatzweise zeigen, was die Vollversion bieten wird, etwa durch eine abgespeckte Zahl an Features. Das Releasefenster für besagte Vollversion ist der weitere Jahresverlauf, wobei sich das durch entsprechendes Feedback der Community auch ändern kann.

Schon jetzt bekommen wir den Launchtrailer zum anstehenden Early-Access-Start von "Frontier Legends" gezeigt. Dieser bietet über eineinhalb Minuten lang ordentlich Atmosphäre und den dazu passenden Soundtrack.

"Frontier Legends" ist für den PC in Entwicklung.