Frontier Legends enthüllt

Heute veröffentlicht Neojac Entertainment einen neuen Gameplay-Trailer, der einen tieferen Einblick in das Survival-Crafting-Action-Adventure "Frontier Legends" gewährt.

Der aktuelle Trailer wird vom Schauspieler und Produzenten Brendan Hunter ("Lloyd the Conqueror", "Sympathetic Frequencies", "Flame of Recca") vertont und gibt euch einen genaueren Blick auf den Siedlungsbau in "Frontier Legends". Dabei stehen die Entscheidungen im Mittelpunkt, die das tägliche Leben an der Grenze prägen. Vom Sammeln von Ressourcen über das Platzieren von Gebäuden und das Entwerfen des Stadtlayouts bis hin zum Treffen harter Entscheidungen und dem Umgang mit unangenehmen Nachbarn, die vielleicht eine Kostprobe Blei brauchen, um zu verstehen, dass dieses Stück Land euch gehört. Jede Entscheidung in Frontier Legends trägt dazu bei, was aus eurer Siedlung wird. Ohne Risiken gibt es keine Belohnungen. Was werdet ihr wählen?