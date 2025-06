Frosthaven erhält eine spielbare Demo

In einem neuen Trailer, der heute enthüllt wurde, kündigte Arc Games spannende Neuigkeiten an. Der führende Publisher von Premium- und Live-Service-Spielen arbeitet dabei mit Asmodee und Cephalofair Games zusammen. Gemeinsam bringen sie "Frosthaven" auf den Markt – ein taktisches Fantasy-Rollenspiel, das auf dem Brettspiel gleichen Namens basiert.

Entwickelt wird das Spiel von Snapshot Games unter der Leitung von CEO Julian Gollop, der vor allem als Schöpfer von "X-COM" bekannt ist. Der Brettspielentwickler Isaac Childres von Cephalofair Games steht dem Projekt als Berater zur Seite, und beide Teams sind begeistert, dass "Frosthaven" Teil von Steam Next Fest: June Edition ist und noch mehr Spielern die Möglichkeit geben wird, das taktische RPG zu erleben.

In diesem Frühjahr gab es einen Closed-Beta-Test auf Steam, bei dem ausgewählte Spieler, darunter auch Fans von "Frosthaven" und "Gloomhaven", wertvolles Feedback geben konnten, um das Spiel von Beginn seiner Entwicklung an mitzugestalten.

"Die Zeit ist fast gekommen, um die Tore zu öffnen und allen PC-Spielern auf der ganzen Welt die Chance zu geben, Frosthaven in unserer Demo zu erleben, die am 9. Juni zum Steam Next Fest: June Edition veröffentlicht wird. Bei unserem Closed Beta Playtest vor ein paar Monaten war es für uns äusserst wertvoll, direktes Feedback von Frosthaven-Brettspielfans sowie von Gloomhaven-Videospiel- und Brettspielfans zu erhalten. Das Feedback und die Unterstützung, die wir erhalten haben, waren unglaublich. Die Fans haben uns mitgeteilt, wie sehr ihnen unsere Adaption gefällt, und haben Vorschläge gemacht, welche Verbesserungen sie gerne sehen würden, um unsere Videospieladaption noch besser zu machen. Frosthaven wird ein sich ständig weiterentwickelndes Abenteuer sein, und die kommende Demo wird es uns ermöglichen, dass noch mehr Spieler einsteigen und uns helfen, das Spiel weiterzuentwickeln, bevor es dieses Jahr im Early Access auf dem PC erscheint.“