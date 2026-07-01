Frosthaven: Oktober-Termin für den Vollversion

Publisher Arc Games und Entwickler Snapshot Games haben einen Erscheinungstermin für die Vollversion von "Frosthaven" verkündet. So müssen wir uns diesbezüglich noch bis Oktober gedulden.

Demnach wird die Vollversion von "Frosthaven" am 15.Oktober für den PC veröffentlicht. Inhaltlich können wir uns dann unter anderem auf eine komplette Story-Kampagne, 17 spielbare Helden, erweitertes Koop-Play, ein schickes Intro und einen vollständig implementierten Codex freuen.

Einen detaillierten Release Date Trailer zu "Frosthaven" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Darin widmen sich die Entwickler fast dreieinhalb Minuten lang einzelnen Aspekten des Spiels und zeigen natürlich auch dazu passendes Gameplay.

"Frosthaven" ist am 31. Juli 2025 in den Early Access gestartet.