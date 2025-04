Frostpunk 1886 angekündigt

11 bit studios lüftet den Vorhang und präsentiert den ersten Trailer zum brandneuen Spiel aus dem Frostpunk-Universum; ein Projekt, das die beliebte Städtebau- und Survival-Erfahrung des ursprünglichen "Frostpunk" wieder aufgreift und erweitert, nun vollständig in der Unreal Engine: "Frostpunk 1886".

Da die firmeneigene Liquid Engine, die nicht nur das ursprüngliche "Frostpunk", sondern auch "This War of Mine" angetrieben hat, nicht mehr in Entwicklung ist, suchte das Team lange nach einer neuen Grundlage, um das Erbe des ersten Spiels fortzuführen.

Während "Frostpunk 2" mit kostenlosen Inhaltsupdates, einer Konsolenveröffentlichung und DLCs weiter voranschreitet, markiert dieses neu angekündigte Projekt eine Rückkehr zu den Wurzeln des Franchise und bietet sowohl Neulingen als auch langjährigen Bürgern von Neu-London eine weiterentwickelte Version der harten, moralisch herausfordernden Überlebenserfahrung, mit der alles begann.