Frostpunk Franchise Fest: Breach of Trust - DLC

11 bit studios hat heute die Zukunft für sein "frostiges" Franchise enthüllt. An der Spitze der Ankündigungen am Frostpunk Franchise Fest stand "Breach of Trust" - der zweite DLC für "Frostpunk 2", dessen Veröffentlichung für den 23. Juni geplant ist.

Das Szenario basiert auf frischen Mechaniken sowie neuen Herausforderungen und führt euch durch eine Feuerprobe, während ihr versucht, eine Krise in New Edinburgh zu bewältigen. Die Stadt wurde in der Nähe eines Vulkans besiedelt, der durch die rücksichtslose Nutzung geothermischer Energie für den Generator destabilisiert wurde, und ist nun in grosser Gefahr. Während der Boden unter euch bebt, übernehmt ihr die Leitung als erster Bürger. Ihr werdet durch regelmässige Vertrauensabstimmungen zur Rechenschaft gezogen, die eure Zustimmungsrate messen.