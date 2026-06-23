Frostpunk 2: Breach of Trust im Launch-Trailer

Heute erscheint "Frostpunk 2: Breach of Trust" für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Dazu gibt es einen Launch-Trailer mit einem eindringlichen Chor, einer letzten Warnung des alten Captains und einer Entscheidung, die bestimmen wird, was von der Menschheit in der Stadt New Edinburgh übrig bleibt.

Die Kolonie auf dem zugefrorenen See - Aurora - wartet. Der Vulkan brennt beständig. Und irgendwo zwischen Vertrauen und Zwang müsst ihr New Edinburgh in diesem vollwertigen neuen Szenario durch die Katastrophe führen, einer harten Geschichte über den Überlebenskampf der Menschheit.

Die Stadt soll leben - solange wir leben. Aber Überleben fordert einen Preis.