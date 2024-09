Frostpunk 2: Das cinematische Intro

"Frostpunk 2" steht vor der Tür und 11 bit studios präsentiert stolz einen cinematischen Trailer, der die Lücke zwischen dem ersten und zweiten Teil der gefeierten Städtebau- und Gesellschaftssurvival-Serie schliesst.

Das Video, das als Intro der Fortsetzung dient, wirft einen ergreifenden Blick auf den alternden, müden Captain aus dem ersten Teil, der in seiner Glanzzeit "New London zusammenhielt". Nach 30 Jahren, in denen er die unerbittlichen Whiteouts ertragen hat, klammert sich das zerfallende britische Empire immer noch ans Überleben. Als der letzte Atemzug des Captains seinen Körper verlässt, wird ihm aber klar, dass blosses Überleben in der heutigen Welt nicht mehr ausreicht.

Werden Jahre des Kampfes und der Aufopferung durch ideologische Machtkämpfe zunichte gemacht werden? Oder kann der neue Steward die politischen Fraktionen versöhnen und die Gesellschaft davon überzeugen, dass New London immer noch stark sein kann?

Auf der eher informativen Seite haben die 11 bit studios ebenfalls ihren thematischen "11 Facts"-Trailer vorbereitet, allerdings mit einer einzigartigen Wendung. In diesem Video, das den Spielern die wichtigsten Merkmale von "Frostpunk 2" und die Änderungen gegenüber dem ersten Spiel vorstellt, kommen die Bürger von New London selbst zu Wort und teilen ihre Hoffnungen und Sorgen über die Zukunft der Stadt mit.

"Frostpunk 2" erscheint am 20. September für PC.