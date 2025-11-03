Frostpunk 2: Dezember-Termin für den ersten DLC

Die 11 Bit Studios haben einen Releasetermin für die erste Erweiterung von "Frostpunk 2" verkündet. Demnach wird diese im Dezember verfügbar sein.

Besagter DLC für "Frostpunk 2" hört auf den Namen "Fractured Utopias" und wird am 8. Dezember erhältlich sein. Einen neuen Release Date Trailer mit atmosphärischen In-Game-Sequenzen bekommen wir schon jetzt dazu gezeigt.

Der "Fractured Utopias"-DLC erweitert "Frostpunk 2" um ein komplexes System ideologischer Fraktionen, welche ihre eigenen Vorstellungen einer perfekten Gesellschaft verfolgen. Jede Gruppe besitzt dabei einen individuell gestalteten Utopia-Baum, über den sich Gesetze, Gebäude und Fähigkeiten freischalten lassen.

Diese Mechanik verleiht politischen Entscheidungen signifikant mehr Gewicht und verändert die Dynamik innerhalb der Stadt. Insgesamt acht Fraktionen mit eigenen Zielen und Strukturen konkurrieren darin um Einfluss und Vertrauen. Frische Zentren, spezielle Wohnbezirke und mehr als hundert neue Story-Ereignisse vertiefen das gesellschaftliche Geflecht. Zwei umfangreiche Erzählungen, "Unheilspropheten" und "Seuche", erweitern zudem die Kampagne.

"Frostpunk 2" erschein am 20. September 2024 für den PC. Am 18. September, also fast genau ein Jahr später, folgten dann die Umsetzungen für PS5 und Xbox Series X.