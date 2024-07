Frostpunk 2: Dev-Diaries Episode 1

Das Entwicklerteam von "Frostpunk 2" arbeitet unermüdlich daran, sowohl bereits geplante als auch völlig neue Inhalte in das ständig wachsende Spiel zu integrieren. Mit dem Debüt einer neuen Serie von Dev-Diaries kann man nun einen Blick hinter den Vorhang des kreativen Prozesses des Teams werfen.

"City Unbound" ist eine siebenteilige Serie, die Interviews mit neuem Filmmaterial aus dem Städtebau-Strategie-Survival-Spiel kombiniert, das von einem der drei hauseigenen Teams von 11 bit studios entwickelt wird. Jede Episode bietet einen detaillierten Einblick in die Stärken und einzigartigen Aspekte dieser ehrgeizigen Fortsetzung, wie z.B. die Erweiterung von New London in grossem Ausmass und die Erforschung der Auswirkungen des Endes der autoritären Herrschaft des Captains 30 Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels.

"Frostpunk 2 erscheint am 20. September für PC, die Veröffentlichung für Konsolen folgt später.