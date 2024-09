Frostpunk 2: Neue Features

Heute erschien die achte und letzte Episode der "City Unbound"-Dev Diary Serie, in der es um ein neues Feature für "Frostpunk 2" geht: mehrere Kolonien. Diese Nachricht kommt direkt vom "Frostpunk 2"-Team in Warschau. Sobald sich New London so weit ausdehnt, dass mehrere Kolonien über das Frostland verteilt sind, steht nicht mehr nur eine Stadt auf dem Spiel – und das Überleben ist alles andere als garantiert.

"In vielerlei Hinsicht sind grössere Kolonien wie Städte selbst, mit ihrer eigenen Wirtschaft, Logistik und Kolonisten Um eine Kolonie zu gründen, müssen die Spieler einen Teil der Bevölkerung aus der Hauptstadt umsiedeln. Während New London die Kontrolle behält – es gibt keine unabhängigen Delegierten und Abstimmungen in den Kolonien – muss jeder Aussenposten sorgfältig verwaltet werden. Wenn das gut funktioniert, können diese Kolonien zu lebenswichtigen Knotenpunkten werden, die sich auf die Nahrungsmittelproduktion oder die Ölförderung spezialisieren."

Game Directors Lukasz Juszczyk und Jakub Stokalski

Alles natürlich zum Wohle und zum Stolz von New London und der Menschheit!

Das mit Spannung erwartete "Frostpunk 2" erscheint am 20. September auf PC, ein Konsolenstart folgt später. Mit der Digital Deluxe Edition, die Zugang zu drei noch nicht angekündigten DLCs, einem Ingame-Gegenstand und einer Reihe von Extras enthält, können die Spieler bereits 72 Stunden früher, nämlich ab dem 17. September, auf die Spielinhalte zugreifen.