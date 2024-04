Frostpunk 2: Limitierte Beta gestartet

11 bit studios und das Entwickler-Team von "Frostpunk 2" laden euch zurück in die unbarmherzigen Frostlande ein, mit einem exklusiven Einblick in das heisserwartete und ambitionierte Sequel. Heute bekommen Spieler, die die Deluxe Edition vorbestellt haben, eine Woche lang Zugang zur Beta. Diese enthält einen Teil des Sandbox-Modus namens Utopia Builder Preview. Ausserdem können Fans mit einem Entwicklerkommentar-Video noch tiefer ins Spiel eintauchen. Die Co-Directors von "Frostpunk 2" bieten wertvolle Einblicke in die wichtigsten Änderungen des Spiels und zeigen eine längere Gameplay-Vorschau.

Das erste Frostpunk erschien 2018 ohne einen Sandbox-Modus. Der kurz nach Launch eingeführte Endless-Modus wurde jedoch schnell eine der beliebtesten Modi der Community. Spieler können ihre Städte ohne Einschränkung durch die Haupthandlung ausbauen. Der Endless-Modus hat dazu geführt, dass Spieler hunderte Stunden in die Konstruktion ihre Städte und Gesellschaft in der gefrorenen Einöde steckten.

In "Frostpunk 2" ist die Utopia Builder-Sandbox durch eine tiefgehendere Narrative und weitere einzigartige Aspekte, speziell für das Sequel, vertieft worden.

„Einen Schneesturm in der Fortsetzung noch grösser als im ersten Frostpunk, würde sich nicht befriedigend, kreativ oder spannend für die Spieler anfühlen.”

11 bit studios

Im Hinblick darauf bleibt "Frostpunk 2" ein Society-Survival-Strategiespiel, setzt aber einen grösseren Fokus auf die Gestaltung der Gesellschaft als der Vorgänger.

"Frostpunk 2" soll am 25. Juli erscheinen.