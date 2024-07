Lasst uns über Politik sprechen: 11 bit studios hat letzte Woche (sorry, we're late) ein neues Video zu "Frostpunk 2" vorgestellt, in dem es um die politischen und gesellschaftlichen Aspekte des Spiels geht.

In der postapokalyptischen Stadt kämpfen verschiedene Fraktionen und Gruppierungen um Einfluss, die alle ihre eigenen Vorstellungen haben, in welche Richtung sie sich entwickeln soll.

Game Director Jakub Stokalski erklärt im Video, wie ihr mit den Fraktionen umgehen müsst!