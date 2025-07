Frostpunk 2: September-Termin für die Konsolenfassungen

Die 11 Bit Studios haben verraten, wann die Konsolenumsetzungen von "Frostpunk 2" erscheinen werden. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis September gedulden.

So wird "Frostpunk 2" am 18. September auch für PS5 und Xbox Series X erscheinen. Ein Release Date Trailer begleitet die Angabe. Für den PC ist die spielerische Mischung aus Aufbau-Simulation und Survival-Titel ja schon seit dem 20. September 2024 verfügbar.

In "Frostpunk 2" schlüpfen wir in die Rolle eines Oberhaupts und führen unsere Stadt durch die Katastrophen, die uns in einer postapokalyptischen, verschneiten Welt erwarten. Wir bauen grosse Stadtbezirke auf, kümmern uns um ihre endlosen Bedürfnisse und Anforderungen und bedienen die Interessen aller Fraktionen, die unsere Metropole bevölkern. Die Bedürfnisse unserer Stadt werden dabei immer grösser und die Macht der Fraktionen nimmt stets weiter zu – und es liegt an uns, die Gesellschaft in eine ungewisse Zukunft zu führen.