Sounds of Frostland von Piotr Musiał

Mit "Frostpunk 2" will das Team von 11 bit studios das gefeierte City-Survival-Spiel auf eine neue Ebene heben, den Umfang der Stadt erweitern und den Spielern noch mehr Möglichkeiten geben, die mittlerweile etablierte Eisstadt zu verwalten. Ein ähnlicher Ansatz wurde auch bei der Komposition der Musik für die Fortsetzung verfolgt. Der Soundtrack zu "Frostpunk 2" setzt das Erbe des Vorgängers fort, will aber gleichzeitig etwas Einzigartiges in das Spiel einbringen und dafür sorgen, dass die Musik die Spieler weiterhin in ihren eisigen Bann zieht.

Im neuen Video sprechen der Musikkomponist Piotr Musiał und der erfahrene Sounddesigner Krzysztof Lipka darüber, wie sie das Erbe von "Frostpunk" respektieren, wie die Musik dazu beiträgt, die Weite des Frostlandes in einem viel grösseren Massstab zu vermitteln, und wie ungewöhnliche Instrumente - von Dampfmaschinen und Maschinengeräuschen bis hin zum Lärm der Menschenmenge - in den einzigartigen Ansatz von "Frostpunk 2" in Bezug auf die Spielmusik passen.

"Frostpunk 2" erscheint am 20. September für den PC, die Konsolenversion folgt später.