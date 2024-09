Frostpunk 2: Die ultimative Übersicht

Von Anfang an war das Ziel von 11 bit studios, mit "Frostpunk 2" auf dem Erfolg des Bestsellers aufzubauen. Es war von grosser Wichtigkeit, jede Gameplay-Ebene zu verbessern, um neue Spieler willkommen zu heissen, aber gleichzeitig auch das Erlebnis der bestehenden Frostpunk-Community zu respektieren. Die "City Unbound"-Serie ist eine Sammlung an Entwickler-Tagebuch-Videos über das kommende City-Builder-Survival-Spiel. Die Serie ist randvoll mit Einblicken in die neuen Features, Verbesserungen und mehr, die "Frostpunk 2" zu bieten hat.

Die Game Director haben in der Reihe verschiedene Aspekte von Frostpunk 2 angesprochen, die Spieler erwarten können, wenn der Titel erscheint:

Vergrösserter Umfang des City-Building: Anstelle einzelner Gebäude bauen die Spieler jetzt ganze Distrikte – und managen die Beziehungen zwischen ihnen. Das bietet strategische Vorteile, die eine tiefere Planung erfordern.

Fraktionen und politische Spannungen: "Frostpunk 2" führt Fraktionen ein, oftmals mit extrem unterschiedlichen Interessen, die politische Unruhen verursachen, bei denen die Spieler vermitteln müssen. Die Spieler wählen, ob sie ihre Anliegen unterstützen oder widersprechen wollen. Das hat nicht nur Einfluss auf die Wirtschaft und Architektur, sondern auch die intellektuelle Richtung, in die sich ihre Stadt bewegt.

Der Ratssaal: Dies stellt eine Verlagerung von totalitärer Macht zu einem nuancierten Entscheidungsprozess dar. Gesetze vorzuschlagen und zu wählen erfordert Geduld und subtiles Vorgehen. Schaffen es die Spieler nicht, die komplexe, ideologische Landschaft zu navigieren, könnte dies einen Bürgerkrieg auslösen und die Stadt in den Untergang treiben.

Frostland-Erkundung: Die Frostlande sind nun in Territorien unterteilt, wobei die schwierigsten Gebiete für erfahrene Erkunder vorgesehen sind. Spieler können zudem Aussenposten und Kolonien mit ihrer eigenen Wirtschaft und Logistik etablieren. Diese sind über Zugstrecken verbunden, was einen stetigen Nachschub an Ressourcen ermöglicht.

Änderungen der Community: Das Feedback von Spielern hat einige Verbesserungen hervorgebracht, darunter neudesignte Distrikte, HUBs, die noch mehr Wärme erzeugen, verbesserte Menüs für die Stadtverwaltung und „Zoom Stories", die es erlauben das tägliche Leben in New London aus der Nähe zu beobachten.

Eine neue Geschichte: Das Sequel ist 30 Jahre nach dem Originalspiel angesiedelt und folgt dem Bestreben der Menschheit unter der Last des harschen und niemals endenden Winters aufzublühen. Nach dem Ende der Ära des alten Captains sucht New London nach einem neuen Anführer, der die Stadt durch die unsichere Zukunft leitet.

"Frostpunk 2" erscheint am 20. September auf PC. Ein Konsolen-Release folgt später.