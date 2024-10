Frostpunk: Beyond the Ice vor dem Launch

Com2uS gab bekannt, dass "Frostpunk: Beyond the Ice" ab dem 29.10.2024 in mehr als 170 Regionen und sieben Sprachen verfügbar sein wird.

"Frostpunk: Beyond the Ice" ist eine Mobilversion des erfolgreichen Survival-Spiels "Frostpunk", von dem weltweit über drei Millionen Exemplare verkauft wurden. Im Spiel gilt es, einer plötzlich hereingebrochenen Eiszeit zu trotzen, indem Überlebende gerettet werden und eine dampfbetriebene Stadt wieder errichtet wird. Während Spieler versuchen, die Stadt zum Wohlstand zu führen, werden sie, wie auch bereits im Originalspiel, vor zahlreiche ethische Dilemmas und Entscheidungen gestellt.

Das Spiel rekonstruiert die bekannten Spielerlebnisse aus dem Original, in denen die Bewohner der Stadt angewiesen werden müssen, überlebenswichtige Ressourcen zu sammeln, verschiedene Gebäude zu bauen und die Stadt vom Generator im Zentrum aus zu entwickeln. Die Herausforderung besteht darin, alle in der Stadt warm zu halten und eine schnelle Entwicklung zu fördern.

Auch die Expeditionsinhalte ausserhalb der Stadt wurden ausgebaut, indem überlebenswichtige Gegenstände und Ressourcen beschafft werden oder gegen Tiere gekämpft wird, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten. Jede Entscheidung kann sich auf den Spielverlauf auswirken und Spieler zu respektierten Anführern oder gefürchteten Diktatoren machen.

"Frostpunk: Beyond the Ice" bietet zudem verschiedene mobile-exklusive Features, wie beispielsweise soziale Elemente, die sich auf den Multiplayer-Modus konzentrieren. Das wichtigste soziale Merkmal von "Frostpunk: Beyond the Ice" Branchensystem, bei dem sich auf eine spezifische Branche (Ingenieurwesen, Landwirtschaft, Technologie, Gesundheitswesen oder Finanzen) spezialisiert wird und darauf bezogenen Ressourcen und Fähigkeiten entwickelt werden. Güter aus anderen Industrien können durch den Handel mit anderen Nutzer:innen erworben werden.

Die Weltthemen sind ein weiterer wichtiger Multiplayer-Inhalt von "Frostpunk: Beyond the Ice". Spieler können aus zufällig erscheinenden globalen Tagesagenden zu verschiedenen Themen aus den Bereichen Industrie, Kultur und Politik wählen und ihre Meinung zu dem Thema äussern. Wenn gegnerische Nutzer gegensätzliche Meinungen vertreten, können die Spieler das Stimmgewicht der Opposition verringern, indem sie mehr Ressourcen einsetzen und so Angelegenheiten zu ihren Gunsten entscheiden. Die Führungspunkte, die durch den Sieg in den Debatten über das Weltthema erzielt werden, werden jede Saison zusammengezählt, um eine PvP-Rangliste zu ermitteln.

Darüber hinaus bietet "Frostpunk: Beyond the Ice" verschiedene Minispiele, wie die Börse, die ein Börsensystem aus dem frühen 18. Jahrhundert nachbildet, die Kneipe mit verschiedenen Brettspielen, das Tierheim und das Krankenhaus.

"Frostpunk: Beyond the Ice" erscheint am 29.10.2024 als kostenloser Download im Apple App Store und bei Google Play.