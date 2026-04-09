Frostrail startet Playtest

FakeFish und Shiro Unlimited haben während des Triple-i Showcases einen neuen Trailer zu "Frostrail" präsentiert. Das Co-op-Survival-FPS startet am Donnerstag, den 16. April 2026, in den Playtest, für den ihr euch ab sofort anmelden könnt.

In einer eingefrorenen Welt ist ständige Bewegung eure einzige Überlebenschance. Da die Oberfläche von Schneestürmen verwüstet wird, bilden dampfbetriebene Züge und Schienen eure Lebensader. Ihr kämpft euch allein oder im Online-Koop durch das Ödland und dringt ins Unbekannte vor.

Dabei durchsucht ihr verlassene Siedlungen, Zufluchtsorte und Ruinen nach Ressourcen, um euren Zug in Betrieb zu halten. Neben der Kälte stellen Revenants eine Bedrohung dar, die vom Geräusch der Lokomotive angelockt werden. Ihr müsst Waffen sowie Ausrüstung herstellen, Munition rationieren und Kämpfe bestreiten, um die Angriffe zu überstehen.

Mit zunehmender Spieldauer könnt ihr euren Zug zu einer Festung ausbauen, indem ihr neue Waggons, Stationen und Verteidigungen hinzufügt. Ihr müsst Ressourcenmanagement und Instandhaltung meistern, während ihr euch gegen die Bedrohung durch die Revenants verteidigt.

Laut Lead Designer Ez Jämsen zielt das Spiel darauf ab, euch mit einem fordernden Survival-Loop an eure Grenzen zu bringen. Die Entwickler möchten sehen, wie ihr euch euren Weg durch den Frost bahnt.

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