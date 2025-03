Neuer Trailer zu Fuga: Melodies of Steel 3

Entwickler CyberConnect2 hat einen weiteren Trailer zu "Fuga: Melodies of Steel 3" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier wird uns nämlich fast zweieinhalb Minuten lang das Kampfsystem von "Fuga: Melodies of Steel 3" nähergebracht. Einige Story-Sequenzen gibt es in diesem Kontext ebenfalls zu sehen.

Die "Fuga: Melodies of Steel"-Serie hat mit "Fuga: Melodies of Steel 3" ihren epischen Abschluss erreicht. Wir tauchen ein in dieses dramatische Rollenspiel mit einem brandneuen, strategischen Kampfsystem, verbessertem Taranis-Training in den Pausen, taktischem Routenverlauf und Event-Kämpfen. Nicht nur Genrefans dürften hier voll auf ihre Kosten kommen.

"Fuga: Melodies of Steel 3" erscheint am 29. Mai für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.