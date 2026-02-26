Entlassungen bei Full Circle

Auch bei Full Circle, den Machern von "skate.", ist es mittlerweile zu Entlassungen gekommen. Wir fassen sämtliche Details, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammen.
Ein offizielles Statement von Full Circle zu diesem Thema liegt bereits vor. Dieses liest sich folgendermassen:
"Seit dem Start des Early Access im September haben Millionen von euch San Vansterdam besucht. Eure Leidenschaft, Kreativität und euer Feedback haben uns in unserer Überzeugung bestärkt, was skate. werden kann. Während skate. sich weiterentwickelt, wandeln wir uns als Studio. Wir gestalten Full Circle neu, um die langfristige Zukunft von skate. besser zu unterstützen und das Team auf die Dinge zu konzentrieren, die euch am wichtigsten sind – und diese Dinge grossartig zu machen.
Diese Veränderungen bedeuten auch Änderungen in unserer Teamstruktur, von denen einige Rollen betroffen sein werden. Die betroffenen Teammitglieder sind talentierte Kollegen und Freunde, die dabei geholfen haben, die Grundlage für skate. zu schaffen. Ihre Kreativität und ihr Engagement sind tief in dem verwurzelt, was die Spieler heute erleben. Diese Entscheidung spiegelt nicht ihren Einfluss wider, und wir sind entschlossen, sie während dieser Übergangsphase zu unterstützen.
Unsere Arbeit an skate. geht weiter. Wir freuen uns darauf, mit euch zusammenzuarbeiten, während wir schneller vorankommen, genauer zuhören und euch allen kontinuierlich Ergebnisse liefern. Unser Engagement für skate. und die Millionen von Spielern, die daran glauben, bleibt unverändert stark."