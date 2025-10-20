Full Metal Schoolgirl: Launchtrailer ist früh dran

D3 Publisher und Entwickler Yuke's haben jetzt schon den Launchtrailer zu "Full Metal Schoolgirl" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier wird uns nämlich fast sechs Minuten lang gezeigt, was wir spielerisch, inhaltlich und konzeptionell von "Full Metal Schoolgirl" zu erwarten haben. So werden uns etwa Zwischensequenzen und Gameplay gezeigt - insgesamt also eine Mischung, die Lust auf mehr macht.

Schon im September konnten wir uns über den zweiten offiziellen Trailer zu "Full Metal Schoolgirl" freuen. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Full Metal Schoolgirl" erscheint am 23. Oktober für PS5, Switch 2 und den PC.