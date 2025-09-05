Full Metal Schoolgirl: Zweiter offizieller Trailer

D3 Publisher und Entwickler Yuke’s haben mittlerweile den zweiten offiziellen Trailer zu "Full Metal Schoolgirl" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns exakt fünfeinhalb Minuten lang die einzelnen Charaktere von "Full Metal Schoolgirl" näher vorgestellt. Danach haben wir eigentlich schon das Gefühl diese ganz gut zu kennen. Einblicke in das grundsätzliche Gameplay-Gerüst und die Story bekommen wir aber auch geboten.

Abseits davon wurde uns bisher eigentlich noch nicht viel aus "Full Metal Schoolgirl" zu sehen. So wurde im Prinzip lediglich der erste offizielle Trailer zu dem kommenden Action-Shooter veröffentlicht.

"Full Metal Schoolgirl" erscheint am 23. Oktober für PS5, Switch 2 und den PC.