Funko Fusion: Neues Gameplay-Material

10:10 Games hat am Wochenende einen ersten ausführlichen Einblick in das Gameplay von "Funko Fusion" gegeben. Ihr könnt euch einen Eindruck von Charakteren aus Serien und Filmen wie "Jurassic World", "Masters of the Universe", "Chucky", "Battlestar Galactica" und "Das Ding aus einer anderen Welt" verschaffen. Neben den Charakteren sind auch die detailreichen Level des Spiels von bekannten Momenten und Orten aus den verschiedensten Franchises inspiriert.

Das Action-Adventure Funko Fusion ist eine Hommage an NBCUniversals beliebte Filmwelten und die "Funko Pop!"-Interpretationen der Figuren, die sie bevölkern. Ab der Veröffentlichung des Spiels am 13. September könnt ihr eure Lieblingsfilme und -fernsehserien aus mehr als 20 Franchises mit Funko Pops feiern.