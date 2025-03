Gal Guardians: Servants of the Dark für Xbox verschoben

Für alle, die "Gal Guardians: Servants of the Dark" übermorgen auf Xbox One und/oder Xbox Series X spielen wollten, haben wir jetzt eine schlechte Nachricht. PQube und Inti Creates haben diese Versionen nämlich auf einen unbestimmten Termin verschoben.

In einer Begründung heisst es dazu nur, dass nach einem Gespräch mit Microsoft mehrere Umstände zu dieser Entscheidung geführt hätten. Um was es sich genau handelt, erfahren wir nicht, aber in der Vergangenheit waren etwa Verzögerungen beim Zertifizierungsprozess für derartige Dinge verantwortlich. Gut möglich, dass das auch im Fall von "Gal Guardians: Servants of the Dark" so ist.

Bei "Gal Guardians: Servants of the Dark" handelt es sich um ein 2D-Action-Metroidvania-Adventure, in dem die Dämonenschwestern Kirika und Masha die Dämonenwelt erkunden, um ihren Meister Maxim wiederzubeleben und ihr Schloss wieder aufzubauen. Für genügend Spannung sollte also gesorgt sein.

"Gal Guardians: Servants of the Dark" erscheint damit übermorgen lediglich für PS4, PS5, Switch und den PC.