Galactic Space Guard: Kostenlose Demo

"Galactic Space Guard" ist ein rundenbasiertes Squad-Taktikspiel. Im Spiel führt ihr ein Team aus Elite-Soldaten gegen eine bedrohliche Alien-Plage und verteidigt die Expansion der Menschheit im All!

"Galactic Space Guard" verbindet klassische rundenbasierte Strategie mit modernen Extraction-Shooter-Elementen. Herzstück ist ein rein skill-basiertes Schiesssystem: Keine Trefferwahrscheinlichkeiten, ihr zielt selbst wie in einem Echtzeit-Shooter, das Spiel behält trotzdem die taktische Tiefe des Aktionspunkte-basierten Systems bei. Schluss mit den Zeiten, in denen ein Schuss mit 98 % Trefferchance direkt vor dem Feind danebengeht!

Die Demo enthält einen Einsatz eures Squads, welches in rundenbasiert Manier gespielt wird. Inspirationen stammen u. a. von "X-COM", "Space Hulk", "Incubation" und "Zero Sievert".

"Als riesiger Fan rundenbasierter Spiele wollte ich genau das kombinieren, was ich immer vermisst habe: echte Präzision beim Schiessen ohne den Frust von RNG."

Martin Gabrich, Schweizer Entwickler von "Galactic Space Guard"

Die Demo zu "Galactic Space Guard" gibt's hier.