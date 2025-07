Samsung Galaxy Z Fold7 vorgestellt

Samsung hat heute seine neuen Geräte vorgestellt: Die bisher dünnsten, leichtesten und leistungsstärksten faltbaren Smartphones der Z Serie und Smartwatches. Das Highlight für die mit dem Smartphone unterwegs arbeiten, ist das Galaxy Z Fold7 mit dem Samsung das Beste aus Galaxy-Design, Kamera und AI-Innovation in ultradünnem Design präsentiert. Das Galaxy Z Fold7 ist in der Schweiz ab sofort in vier eleganten Farben erhältlich.

Mit den neuen Foldables zeigt Samsung die neusten Geräte der Galaxy Z Serie. Eines davon ist das Galaxy Z Fold7, das Design und beste Hardware mit speziell für die faltbare Form entwickelter Galaxy AI vereint – im dünneren Format und mit grösseren Bildschirmen, um bestmöglich zu unterstützen.

Dünner, leichter, grösser, stärker: das Galaxy Z Fold7

Im Galaxy Z Fold7 vereint sich das bisher fortschrittlichste Smartphone-Erlebnis von Samsung mit einem ultradünnen Design und Gewicht von gerade mal 215 Gramm. Dank überarbeitetem Formfaktor ist das Powerhouse im zusammengeklappten Zustand in Dicke und Breite praktisch gleich gross wie das Flagship Galaxy S25 Ultra – aufgeklappt ist das Gerät fast halb so dünn und hat nochmals einen breiteren Bildschirm. So ist noch mehr Platz, um nahtlos über mehrere kompatible Apps hinweg zu arbeiten, streamen oder gamen.

Um auch unterwegs auf höchstem Niveau zu performen, arbeitet im Inneren der bislang leistungsstärkste Galaxy-Prozessor – speziell angepasst für das Z Fold7. Er beschleunigt die AI-Verarbeitung auf dem Gerät nahtlos und spürbar, etwa bei Echtzeit-Sprachübersetzung oder Bildbearbeitung mit AI.

Profi-Kamera und schnelle Verarbeitung

Die erste 200-MP-Weitwinkelkamera der Z Serie bringt das Beste der Galaxy-Kamera in ein faltbares Gerät und kombiniert fortschrittliche Hardware mit intelligenter Verarbeitung. Die hochauflösende Kamera fängt kleinste Details und lebendige Farben ein, während die KI-gestützte Bildverarbeitung automatisch Beleuchtung und andere Details optimiert, sodass Fotos und Videos auch bei schlechten Lichtverhältnissen scharf und lebendig bleiben. Hinzu kommt eine 10-MP-100°-Weitwinkelkamera auf dem Hauptdisplay, mit der beim Aufklappen des Galaxy Z Fold7 jedes Gruppen-Selfie funktioniert.

Bei der Aufnahme nutzt Night Video eine intelligente Bewegungserkennung, die bewegte Motive von ruhigen Hintergründen trennt und so Bildrauschen reduziert. Gleichzeitig sorgt sie für hohe Farbtiefe – für sattere Farben, stärkere Kontraste und lebensechte Details – bei Tag und Nacht. Samsungs ProVisual Engine der nächsten Generation verarbeitet Bilder zudem schneller, so dass Fotos und Videos gestochen scharf, lebendig und detailreich bleiben.

Kreatives Editieren mit KI auf grossem Bildschirm

Das Galaxy Z Fold7 ist ein Kreativstudio für die Hosentasche, vollgepackt mit KI-gestützten Tools, die für das grosse Display optimiert sind. Von der Verbesserung kleiner Details bei Nahaufnahmen hin zur Entfernung von Hintergrundgeräuschen bei Aufnahmen an öffentlichen Orten: Die intuitiven AI-Funktionen erlauben eine mühelose Bearbeitung von Fotos und Videos ganz ohne zusätzliche Tools. Folgende Features sind integriert:

Side-by-Side Editing und Show Original vergleichen das Originalbild und die bearbeitete Version auf dem grossen Bildschirm, um besser zu entscheiden, was geändert und was beibehalten werden soll.

und Show Original vergleichen das Originalbild und die bearbeitete Version auf dem grossen Bildschirm, um besser zu entscheiden, was geändert und was beibehalten werden soll. Mit dem Fotoassistenten können Objekte verschoben, gelöscht oder vergrössert und Winkel angepasst werden.

können Objekte verschoben, gelöscht oder vergrössert und Winkel angepasst werden. In Portrait Studio können dekorative Akzente hinzugefügt werden, während Generative Edit bei der Retusche – wie beim Entfernen von unerwünschten Personen oder beim Auffüllen des Hintergrunds – hilft. Der neue Suggest Eraser macht dabei proaktiv Vorschläge: beim Tippen auf den Bildschirm werden automatisch störende Elemente markiert, sodass diese nicht mehr manuell ausgewählt werden müssen.

können dekorative Akzente hinzugefügt werden, während Generative Edit bei der Retusche – wie beim Entfernen von unerwünschten Personen oder beim Auffüllen des Hintergrunds – hilft. Der neue Suggest Eraser macht dabei proaktiv Vorschläge: beim Tippen auf den Bildschirm werden automatisch störende Elemente markiert, sodass diese nicht mehr manuell ausgewählt werden müssen. Beim Audio Eraser lässt ein neues Steuerelement in der Gallery unerwünschte Hintergrundgeräusche wie Wind oder Verkehr aus Videoaufnahmen noch einfacher erkennen und entfernen.

Für den grossen Bildschirm optimierte Galaxy AI

Dank dem neuen Betriebssystem One UI 8, das kontextabhängig und auf natürliche Weise reagieren kann, sind die AI Features intelligenter und intuitiver als je zuvor. Das faltbare Smartphone wird damit zum persönlichen KI-Assistenten: Es versteht, was Nutzerinnen und Nutzer tippen, sagen und sehen und reagiert entsprechend.

Beim Z Fold7 ermöglicht die Kombination aus faltbarem Format und grossem Bildschirm, besonders effizient mit AI zu interagieren. Um das Maximum aus dem faltbaren Bildschirm und der Multi-Window-Funktion, bei der bis zu drei Fenster nebeneinander geöffnet sein und bedient werden können, herauszuholen, wurden die AI Features von Galaxy AI für grosse Displays optimiert. So werden Ergebnisse mit AI Results View beispielweise in einer separaten Split View angezeigt, um auch die ursprünglichen Inhalte im Blick zu behalten. Mit Werkzeugen wie dem Drawing Assist oder dem Note Assist ist es zudem einfacher denn je, Ideen und Bildmaterial zu verschieben und dadurch den kreativen Prozess reibungsloser zu gestalten.

Outfitberatung und aktueller Spielstand auf dem Coverbildschirm

Mit dem Galaxy Fold7 ist jederzeit ein persönlicher AI-Assistent dabei, der versteht, was Nutzerinnen und Nutzer sehen, sagen und tun und jeden Wunsch erfüllt: Dank Gemini Live mit multimodaler AI können kontextbezogene Fragen direkt per Text oder Sprache gestellt und Antworten ohne App-Wechsel abgerufen werden. Über die Bildschirm- oder Kamerafreigabe kann Gemini auch mit dem interagieren, was auf dem Bildschirm oder in der Umgebung zu sehen ist. Zum Beispiel, um Rat zu geben, welches von zwei Outfits besser für das aktuelle Wetter am Reisezielort geeignet ist.

Um das Erlebnis im zugeklappten Zustand weiter zu verbessern, unterstützen die Now Brief und Now Bar Funktionen noch mehr Drittanbieter-Apps und liefern nützliche Erinnerungen und Hinweise auf dem Sperrbildschirm, wie die voraussichtliche Ankunftszeit der Mitfahrgelegenheit, Verkehrsinformationen, der aktuelle Spielstand des laufenden Fussballspiels oder Kalenderereignisse. Zudem kann direkt auf die Daten von Samsung Health und Galaxy Watch zugegriffen werden.

Gut geschützt im dünnen Formfaktor

Trotz dünnerem und leichterem Design sind die neuen Foldables mit robusten Materialien auf eine längere Lebensdauer ausgelegt. Ein im Vergleich zu den Vorgängern dünneres Scharnier reduziert die sichtbare Faltenbildung und erhöht die Haltbarkeit durch gleichmässige Verteilung der Belastung – für sanfteres Falten und lange Haltbarkeit. Eine neuartige Glaskeramik sichert die Widerstandsfähigkeit des Coverdisplay und vermeidet die Bildung von Rissen.

Auch die sicherheitsstarke, mehrschichtige Sicherheitsplattform Samsung Knox wurde weiterentwickelt. Sie schützt sensible Informationen und beugt Schwachstellen vor. Ein besonderes Augenmerk gilt den Schutzmechanismen für geräteinterne KI, der Erweiterung von geräteübergreifender Erkennung von Bedrohungen und der Verbesserung der Netzwerksicherheit. So schafft die neuste Innovation im Bereich der mobilen Sicherheit KEEP verschlüsselte, app-spezifische Speicherumgebungen und stellt so sicher, dass jede App nur auf ihre eigenen sensiblen Informationen zugreifen kann und auf nichts anderes.

Preis und Verfügbarkeit

Das Galaxy Z Fold7 ist in der Schweiz ab sofort in den Farben Blue Shadow, Silver Shadow und Jet-Black ab einem Preis von CHF 1’899 (12+256 GB; UVP), CHF 1’999 (12+512 GB; UVP) bzw CHF 2’249 (16+1 TB; UVP) bestellbar. Exklusiv auf Samsung.com ist zudem die sommerliche Farbe Mint verfügbar.

Zum Launch ist das 12+512 GB Modell zum Preis von CHF 1’899 (UVP) erhältlich, das 16+1 TB Modell für CHF 2'149. Weiter ist beim Launch bei allen Geräten drei Monate Samsung Care+ Versicherungsschutz kostenlos inkludiert.

Neben dem Galaxy Z Fold7 hat Samsung am Galaxy Unpacked Event auch das Galaxy Z Flip7, das Galaxy Z Flip7 FE sowie die Smartwatches Galaxy Watch8 und Watch8 Classic vorgestellt. Die entsprechenden Mitteilungen und Bildmaterialien finden sich auf dem Samsung Newsroom.