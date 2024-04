GALIX: New Horizons vorgestellt

Von Magicfish Games kommt die Vorstellung von "GALIX: New Horizons". Bewegte Bilder gibt es in Form eines Trailers obendrauf.

"GALIX: New Horizons" entführt uns in eine faszinierende Zukunft, in der die menschliche Zivilisation schon längst untergegangen ist und die Erde sich in eine unberührte, von Leben erfüllte Welt verwandelt hat. In diesem Open-World-Action-Rollenspiel schlüpfen wir in die Rolle von Hailey, einer mutigen Abenteurerin, die auf der Suche nach einem verlorenen Freund aus der alten Welt ist.

Wir erkunden eine riesige Welt mit vielfältigen Landschaften, angefangen von verjüngten Regionen mit uralter kosmischer Energie bis hin zu den mystischen Karminroten Reichen, die von elementaren Energien gespeist werden. Jedes Ökosystem birgt dabei einzigartige Geheimnisse und Herausforderungen.

"GALIX: New Horizons" ist aktuell unterminiert, aber für PS5 und den PC in Entwicklung.