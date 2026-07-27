Gallipoli: Frisches Gameplay

Blackmill Games hat neue Gameplay-Impressionen aus "Gallipoli" veröffentlicht. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns fast fünf Minuten lang der Expedition Mode von "Gallipoli" nähergebracht. Dabei erklärt man dessen spielerisches Grundgerüst und zeigt selbstverständlich auch passende Gameplaysequenzen dazu. Ein Blick in die Menüs wird gleichzeitig ebenfalls gewährt, wodurch sich ein rundes Bild ergibt.

Erst letzte Woche war der Releasetermin von "Gallipoli" bekannt geworden. Begleitend hatte man einen Release Date Trailer gezeigt. Unsere ;Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Gallipoli" erscheint am 20. August für PS5, Xbox Series X und den PC.