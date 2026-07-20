Gallipoli: Termin steht fest

Blackmill Games hat einen Erscheinungstermin für "Gallipoli" bekanntgegeben. So wird der Shooter im August erhältlich sein.

Konkret wird "Gallipoli" ab 20. August verfügbar sein. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X und der PC angegeben. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Fassungen scheinen nicht zu bestehen und weitere Versionen, etwa für Switch 2, sind offenbar ebenfalls nicht angedacht.

Einen neuen Release Date Trailer zu "Gallipoli" gibt es schon jetzt zu sehen. Darin hebt man 43 Sekunden lang hauptsächlich die zentralen Features des Spiels hervor und zeigt dazu passende In-Game-Sequenzen.

"Gallipoli" war im Februar 2026 angekündigt worden.