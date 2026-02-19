Gambonanza: Die Demo zum Schach-Roguelike ist verfügbar

Pünktlich zum Wochenende und vor dem offiziellen Start des Steam Next Fest am kommenden Montag hat der Schweizer Entwickler Stray Fawn tolle Neuigkeiten zum Schach-Roguelike "Gambonanza": Die Demo ist ab sofort auf Steam spielbar!

Stray Fawn und der Solo-Entwickler Paul Giovannini (Blukulélé) freuen sich, das Spiel erstmals einer breiten Spielerschaft zugänglich zu machen. Dies markiert einen wichtigen Meilenstein vor dem globalen Launch für PC und Mobile später in diesem Jahr.

Die Highlights