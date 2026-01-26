Stray Fawn und Sidekick Publishing bilden Indie-Dreamteam

Stray Fawn und Sidekick Publishing gaben heute ihre globale Co-Publishing-Partnerschaft für "Gambonanza" bekannt, den kommenden Roguelike-Chess-Builder des Solo-Entwicklers Paul Giovannini (Blukulélé).

Während die Beteiligung von Stray Fawn bereits bekannt war, markiert der Einstieg von Sidekick Publishing als globaler Co-Publisher eine bedeutende Erweiterung des Projekts.

Zudem gaben beide Parteien heute auch bekannt, dass "Gambonanza" noch in diesem Jahr simultan für PC und Mobilgeräte erscheinen wird. Um diesen Multi-Plattform-Release zu realisieren, wurde die Expertise von ATEO gesichert, die die mobilen Ports verantworten.

Diese Zusammenarbeit vereint ein strategisches "Dreamteam" der europäischen Indie-Szene und bringt Partner zusammen, die bereits in der Vergangenheit erfolgreich kooperiert haben.

Ein bewährtes Indie-Avengers Team

Dies ist nicht das erste Mal, dass diese Akteure gemeinsam am Zug sind. Sidekick und Stray Fawn arbeiteten bereits 2024 erfolgreich am Publishing von TerraScape. ATEO bildet dabei das technische Bindeglied: Das Studio kooperierte kürzlich mit Sidekick für den Mobile-Launch von "Dwarves: Glory, Death and Loot" und mit Stray Fawn für die mobile Version von "Dungeon Clawler". Diese kollektive Erfahrung stellt sicher, dass "Gambonanza" von einer hochgradig synchronisierten Expertengruppe profitiert, die entschlossen ist, eine neue Vision von Schach einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen.

Über Gambonanza

Roguelike-Schach-Revolution "Gambonanza" ist ein rundenbasiertes Schach-Roguelike auf einem kompakten Spielfeld, bei dem taktisches Risiko mit hohen Belohnungen belohnt wird. Das Spiel interpretiert traditionelles Schach als ein Strategie geladenes Abenteuer neu, in dem der Sieg durch synergetisches Zusammenspiel und das Schlagen aller gegnerischen Figuren errungen wird.

"Sidekick hat Gambonanza sofort verstanden – sowohl das Spiel als auch die Vision dahinter. Sie verstehen es einfach, was unsere Zusammenarbeit wahnsinnig reibungslos und motivierend macht. Und jetzt, da ein weiterer Partner zum Abenteuer dazugestossen ist, sind unsere ohnehin sehr ernsten Siegerposen irgendwie noch dramatischer und lustiger geworden!"

Paul Giovannini (Blukulélé)

"Als eines meiner Teammitglieder den Trailer zu Gambonanza auf YouTube entdeckte, waren wir alle sofort von dem Charme des Spiels begeistert. Innerhalb weniger Stunden kontaktierte ich Paul, um nach einer Zusammenarbeit zu fragen. Als er zusagte, artete das in eine kleine Party im Büro aus. Und jetzt haben wir einen weiteren Grund zum Feiern, da sich auch unsere langjährigen Partner Ateo und Sidekick angeschlossen haben."

Philomena Schwab, Mitgründerin von Stray Fawn Studio