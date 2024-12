Game of Thrones Kingsroad auf Game Awards angekündigt

Mit "Game of Thrones Kingsroad" brachte "WB Games" und "Netmarble" eine Überraschung für Fans von R. R. Martins beliebtes Fantasy-Universum für die Game Awards mit. Vor allem für Fans der Serie gibt es dabei freudige Nachrichten. Nicht nur spielt die Geschichte zur Zeit der HBO-Serie, auch kehren einige Schauspieler in animierter Form zurück, wovon ihr euch in dem Trailer überzeugen könnt:

Zu sehen bekommen wir die Schauspieler von Jon Snow, Vaerys sowie Jamie Lannister und vermutlich werden es noch einige mehr. Für die Hauptgeschichte wurde scheinbar eine neue Figur geschaffen, welchen Jon Snow um Hilfe bittet, um die Weissen Wanderer zu stoppen. Dafür bereist der Protagonist verschiedene Länder, um die Häuser im Kampf gegen die Bedrohung zu vereinen. Auf dem Weg gibt es dabei zahlreiche Begegnungen mit Gegnern, darunter die 'zombieartigen' Weissen Wanderer sowie Drachen. Wie sich die Geschichte letztendlich in die Erzählung der Serie fügen wird, muss die Zeit zeigen.