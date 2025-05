Game of Thrones: Kingsroad terminiert

Warner Bros. hat einen konkreten Erscheinungstermin für "Game of Thrones: Kingsroad" verkündet. Demnach ist es sogar schon in diesem Monat soweit.

Demnach ist "Game of Thrones: Kingsroad" ab 21. Mai für PC, iOS und Android erhältlich. Weitere Versionen sind offenbar erstmal nicht angedacht. Ein zweiminütiger Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht.

In der riesigen offenen Welt von "Game of Thrones: Kingsroad" erkunden wir die Sieben Königslande, aus denen Westeros besteht. Wir entdecken dabei lebendige Landschaften, gewaltige Städte, verschlafene Dörfer, ungezähmte Wildnis und die Menschen, die an diesen Orten leben. Wir streifen zudem durch berühmte Regionen und Orte, erleben die Magie von Westeros, angefangen von der Pracht von Königsmund bis hin zum eisigen Unbehagen der Schwarzen Festung am Fusse der 213 Meter hohen Mauer, die sich entlang der nördlichen Grenze des Königreiches des Nordens erstreckt und das Reich vor den Schrecken schützt, welche auf der anderen Seite lauern.

"Game of Thrones: Kingsroad" war bei den Game Awards 2024 vorgestellt worden.