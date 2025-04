Neues Frostpunk-Spiel bereits in Planung

Wenn ihr schon gespannt auf ein neues „Frostpunk“-Spiel wartet, braucht ihr noch etwas Geduld – aber es kommt. Nach dem Erfolg von „Frostpunk 2“ wäre alles andere auch eine Überraschung gewesen.

2024 war laut dem aktuellen Investorenbericht ein ausgesprochen erfolgreiches Jahr für 11 Bit Studios – ein Erfolg, den das Studio weiter ausbauen möchte. „Der starke Umsatzanstieg von 11 Bit Studios im Jahr 2024 ist in erster Linie auf die Veröffentlichung neuer Spiele in diesem Zeitraum zurückzuführen, allen voran Frostpunk 2“, heisst es im Bericht. Aber auch Klassiker wie „Frostpunk“ und „This War of Mine“ haben laut dem Unternehmen zum positiven Ergebnis beigetragen.

Nun hat 11 Bit Studios offiziell bestätigt, dass ein weiteres Spiel im „Frostpunk“-Universum in Arbeit ist. Der Titel soll bereits 2027 erscheinen. Parallel dazu arbeitet das Studio an seinem bislang grössten Projekt, dessen Release für 2029 angesetzt ist – nähere Details dazu werden jedoch noch unter Verschluss gehalten.