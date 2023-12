Resident Evil 4: Release-Datum für VR-Modus

Capcom hat bekannt gegeben, wann der VR-Modus für „Resident Evil 4“ zur Verfügung steht und ein paar Details dazu verraten.

Am 8. Dezember 2023 wird der neue VR-Modus für „RE 4“ für das VR2-Headset erscheinen. Das kostenlose Update ermöglicht es den Spielern, die gesamte Kampagne in VR zu erleben und führt frische spezifische Gameplay-Mechaniken für eine neue Perspektive ein.

Am selben Tag wird auch eine Demo verfügbar sein, die einen Einblick in das fesselnde Survival-Horror-Gameplay bietet, einschliesslich eines Schiessstands, um die Spieler mit der VR-Steuerung und den Waffen vertraut zu machen.

„Der VR-Modus von Resident Evil 4 macht sich die fortschrittliche Technologie und die Funktionen von PlayStation VR2 zunutze, kombiniert mit der Erfahrung, die unser Entwicklerteam aus früheren Resident Evil-VR-Titeln gewonnen hat. So können die Spieler wirklich in die Rolle von Leon schlüpfen und eine Vielzahl von Waffen mit ihren eigenen Händen benutzen, um es mit Feinden aufzunehmen, die sich anfühlen, als stünden sie direkt vor einem. Dieses einzigartige Erlebnis ist nur in VR möglich. Mit der kostenlosen Demo für alle Spieler und dem DLC, der für Besitzer des vollständigen Spiels kostenlos erhältlich ist, kann jeder mit einer PlayStation VR2 erleben, wie VR den Survival-Horror vertieft. Ich hoffe, ihr geniesst den Nervenkitzel und das Gruseln in diesem Spiel, in dem das Überleben nur der Anfang des Albtraums ist“, so Director Keisuke Yamakawa.