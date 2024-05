GAMES.CH @ Fantasy Basel

Vom 9. bis 11. Mai findet ihr uns an der Fantasy Basel in Halle 1 / Stand 129 - gemeinsam mit unserem geschätzten Partner World of Games.

Fantasy Basel

Wie bereits an der Zurich Pop Con könnt ihr wieder etwas Tolles an unserem Gemeinschaftsstand gewinnen: Täglich verlosen wir eine tolle Portable SSD (T7 Shield) von Samsung. Diese könnt ihr nicht nur für euren PC nutzen, ihr könnt damit auch den Speicher eurer PlayStation 5 erweitern!

Was ihr dafür tun müsst? Spielt einfach eine Runde "Mario Kart 8" mit den anderen Besuchern. Kein Druck! Alle Teilnehmer können sich eintragen und am Ende jedes Tages wird der Speicher verlost. Dazu müsst ihr abends auch nicht an unserem Stand anwesend sein, wir versenden die SSD.